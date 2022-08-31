Хасбулатов поделился воспоминаниями о Михаиле Горбачёве

Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов поделился в беседе с RT воспоминаниями о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачёве.

По словам Хасбулатова, Горбачёв был «добродушным и мягким человеком».

И, как отметил собеседник RT, в отличие от многих политиков, он «не таил зла, был отходчив».

«Я с ним был очень тесно связан, потому что, будучи первым заместителем (Бориса. — RT) Ельцина, мне часто приходилось с ним общаться. Учитывая, что между ними не просто кошка пробежала, они друг друга терпеть не могли. Причём Ельцин побаивался Горбачёва. И на многие встречи, которые должны были с союзными руководителями проходить чуть ли не ежедневно, он направлял всегда меня — своего первого зама», — поделился он.

Хасбулатов подчеркнул, что Горбачёв был порядочным, очень простым, мог выслушать.

О смерти бывшего президента СССР Михаила Горбачёва стало известно 30 августа.

Он скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.