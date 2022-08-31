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Военный историк Кнутов назвал Горбачёва противоречивой личностью

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Анастасия Румянцева
Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в беседе с RT о роли бывшего президента СССР Михаила Горбачёва в истории.
Военный историк Кнутов назвал Горбачёва противоречивой личностью
  • РИА Новости

«Конечно, личность очень противоречивая... Он начинал свои реформы под названием «перестройка» и рассчитывал на то, что они могут привести к улучшению жизни в Советском Союзе, что они снимут многие вопросы, связанные с эскалацией напряжённости, которые существовали до этого между Востоком и Западом и позволят перестроить жизнь на принципах демократического социализма с использованием элементов даже, может быть, и рынка», — объяснил Кнутов.

При этом, по мнению эксперта, у Горбачёва существовало ошибочное представление о целях Запада в отношении СССР и непосредственно о способах реализации его реформ.

«С точки зрения позитива: конечно, это отход от конфронтации с Западом, это приход к политике взаимного сотрудничества, это подписание международных договоров по разрядке международной напряжённости», — заключил собеседник RT.

О смерти бывшего президента СССР Михаила Горбачёва стало известно 30 августа.

Он скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. 

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