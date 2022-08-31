РИА «Новости»: российские «Терминаторы» выдерживают попадание ракеты ПТРК Javelin

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» выдерживают попадание ракеты американского противотанкового комплекса Javelin.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Опыт боевых действий показывает, что БМПТ «Терминатор» за счёт повышенной защиты выдерживает попадание ПТРК Javelin, а также других противотанковых комплексов и гранатомётов производства НАТО», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, после попадания ПТРК «Терминатору» требовался незначительный ремонт в полевых условиях, боеспособность боевой машины восстанавливалась полностью.

Ранее РИА Новости сообщало, что БМПТ «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в ходе спецоперации на Украине.

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1» высказался о качестве применяемого на Украине американского оружия.