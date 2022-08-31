РИА «Новости»: российские «Терминаторы» выдерживают попадание ракеты ПТРК Javelin
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Опыт боевых действий показывает, что БМПТ «Терминатор» за счёт повышенной защиты выдерживает попадание ПТРК Javelin, а также других противотанковых комплексов и гранатомётов производства НАТО», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, после попадания ПТРК «Терминатору» требовался незначительный ремонт в полевых условиях, боеспособность боевой машины восстанавливалась полностью.
Ранее РИА Новости сообщало, что БМПТ «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в ходе спецоперации на Украине.
Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1» высказался о качестве применяемого на Украине американского оружия.