РИА Новости: БМПТ «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в ходе спецоперации

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в ходе спецоперации на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Машины продемонстрировали высокую боевую устойчивость, которая соответствует их заданным техническим характеристикам и концепции боевого применения», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что преимущества БМПТ состоят в многоканальном комплексе вооружения и усиленной защите.

По сравнению с большинством танков у БМПТ также лучше обзор и выше скорость наведения вооружения.

Ранее РИА Новости заявило, что российские вооружённые силы стягивают современную технику к линии фронта в зоне спецоперации в Донбассе. По сообщениям агентства, журналисты, в частности, встретили БМПТ «Терминатор», которая передвигалась в сторону передовой.