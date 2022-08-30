Кабмин России сообщил о локализации лесных пожаров в ряде регионов

Лесные пожары в Рязанской и Нижегородской областях, а также в Республике Марий Эл остаются локализованными.

Об этом сообщило правительство России по итогам заседания правительственной комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров, которое провёл заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко.

Отмечается, что в данный момент работники экстренных служб заливают водой очаги задымления.

Ранее врио главы региона Павел Малков информировал, что ситуация с лесными пожарами в Рязанской области нормализовалась, жителям эвакуированных из-за пожара сёл рекомендовано вернуться в свои дома.

Также власти Рязанской области сообщили, что пожар в регионе «постепенно сдаёт позиции».