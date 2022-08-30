Мишустин назвал технологический суверенитет условием сохранения лидерства на мировых рынках

Необходимо укреплять российский технологический суверенитет, чтобы сохранять лидирующие позиции России на глобальных рынках. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике.

«Крайне важно предпринять все необходимые усилия для укрепления нашего технологического суверенитета», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Мишустина, технологический суверенитет не только обеспечит лидирующие позиции на мировых рынках, но и создаст условия для поступательного развития России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости достижения технологического суверенитета в судостроительной сфере.

Российский лидер также выступил за обеспечение технологического суверенитета в сфере производства автомобилей.