Мишустин назвал технологический суверенитет условием сохранения лидерства на мировых рынках
- РИА Новости
«Крайне важно предпринять все необходимые усилия для укрепления нашего технологического суверенитета», — приводит его слова ТАСС.
По мнению Мишустина, технологический суверенитет не только обеспечит лидирующие позиции на мировых рынках, но и создаст условия для поступательного развития России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости достижения технологического суверенитета в судостроительной сфере.
Российский лидер также выступил за обеспечение технологического суверенитета в сфере производства автомобилей.