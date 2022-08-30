Мишустин заявил о необходимости серьёзной донастройки финансовой системы России

Российская финансовая система в условиях санкций нуждается в серьёзной донастройке. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сегодня мы рассмотрим стратегические вопросы развития нашей финансовой системы. В условиях санкций и ограничений требуется её серьёзная донастройка», — приводит РИА Новости его слова на стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы».

Мишустин добавил, что необходимо сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить экономику России достаточной ликвидностью, а также обеспечить устойчивость деятельности отечественных предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места.

Ранее российский премьер заявил, что антисанкционные меры по поддержке российской экономики, которые показали эффективность, могут быть продлены.