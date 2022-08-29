Мишустин: антисанкционные меры по поддержке российской экономики могут быть продлены
Об этом он сказал на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.
«Уважаемые коллеги, за прошедшие месяцы многие из принятых первоочередных мер показали свою эффективность и могут быть продлены», — отметил премьер.
По его словам, речь идёт об увеличении нормы авансирования в госзакупках, нормы, которая регулирует долю торговых сетей на внутреннем товарном рынке, и других.
Ранее премьер-министр заявил, что, несмотря на введённые антироссийские санкции и уход некоторых зарубежных компаний, принятые в стране меры позволили восстановить потребительский спрос и сохранить рабочие места.