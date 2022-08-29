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Мишустин: антисанкционные меры по поддержке российской экономики могут быть продлены

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что антисанкционные меры по поддержке российской экономики, которые показали эффективность, могут быть продлены.

Об этом он сказал на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

«Уважаемые коллеги, за прошедшие месяцы многие из принятых первоочередных мер показали свою эффективность и могут быть продлены», — отметил премьер.

По его словам, речь идёт об увеличении нормы авансирования в госзакупках, нормы, которая регулирует долю торговых сетей на внутреннем товарном рынке, и других.

Ранее премьер-министр заявил, что, несмотря на введённые антироссийские санкции и уход некоторых зарубежных компаний, принятые в стране меры позволили восстановить потребительский спрос и сохранить рабочие места.

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