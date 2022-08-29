военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мишустин: несмотря на уход зарубежных компаний, в России удалось сохранить рабочие места

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на введённые антироссийские санкции и уход некоторых зарубежных компаний, принятые в стране меры позволили восстановить потребительский спрос и сохранить рабочие места.

Об этом он сообщил на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«За прошедшие месяцы в рамках работы комиссии подготовлено и включено в план первоочередных мероприятий более 300 мер, из которых большая часть уже эффективно работает», — цитирует Мишустина ТАСС.

Он отметил, что постепенно восстанавливается потребительский спрос, увеличивается оборот компаний и организаций.

Кроме того, по словам премьера, удалось сохранить занятость, несмотря на уход с российского рынка многих компаний с иностранным участием.

Ранее обозреватель Business Insider Джордж Гловер написал, что российская экономика оказалась более устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам, чем ожидали американские специалисты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить