Мишустин: несмотря на уход зарубежных компаний, в России удалось сохранить рабочие места

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на введённые антироссийские санкции и уход некоторых зарубежных компаний, принятые в стране меры позволили восстановить потребительский спрос и сохранить рабочие места.

Об этом он сообщил на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«За прошедшие месяцы в рамках работы комиссии подготовлено и включено в план первоочередных мероприятий более 300 мер, из которых большая часть уже эффективно работает», — цитирует Мишустина ТАСС.

Он отметил, что постепенно восстанавливается потребительский спрос, увеличивается оборот компаний и организаций.

Кроме того, по словам премьера, удалось сохранить занятость, несмотря на уход с российского рынка многих компаний с иностранным участием.

Ранее обозреватель Business Insider Джордж Гловер написал, что российская экономика оказалась более устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам, чем ожидали американские специалисты.