Мишустин: несмотря на уход зарубежных компаний, в России удалось сохранить рабочие места
Об этом он сообщил на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
«За прошедшие месяцы в рамках работы комиссии подготовлено и включено в план первоочередных мероприятий более 300 мер, из которых большая часть уже эффективно работает», — цитирует Мишустина ТАСС.
Он отметил, что постепенно восстанавливается потребительский спрос, увеличивается оборот компаний и организаций.
Кроме того, по словам премьера, удалось сохранить занятость, несмотря на уход с российского рынка многих компаний с иностранным участием.
Ранее обозреватель Business Insider Джордж Гловер написал, что российская экономика оказалась более устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам, чем ожидали американские специалисты.