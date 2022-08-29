Business Insider: российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидали в США
- РИА Новости
В статье говорится, что, как ожидалось, из-за многочисленных санкций, введённых США и Евросоюзом, Москва попадёт в сложную ситуацию, однако сейчас финансы государства крепнут благодаря мощному экспорту нефти, устойчивому внутреннему спросу и программе по борьбе с безработицей.
«Российская экономика процветает — вопреки всем прогнозам Уолл-стрит», — написал Гловер.
Он также отметил, что благодаря мерам российского правительства в стране растут производство и сектор услуг.
Ранее первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров предупредил о возможности катастрофических проблем в Евросоюзе из-за антироссийских санкций.