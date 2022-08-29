Business Insider: российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидали в США

Российская экономика оказалась более устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам, чем ожидали американские специалисты. Об этом пишет обозреватель Business Insider Джордж Гловер.

В статье говорится, что, как ожидалось, из-за многочисленных санкций, введённых США и Евросоюзом, Москва попадёт в сложную ситуацию, однако сейчас финансы государства крепнут благодаря мощному экспорту нефти, устойчивому внутреннему спросу и программе по борьбе с безработицей.

«Российская экономика процветает — вопреки всем прогнозам Уолл-стрит», — написал Гловер.

Он также отметил, что благодаря мерам российского правительства в стране растут производство и сектор услуг.

Ранее первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров предупредил о возможности катастрофических проблем в Евросоюзе из-за антироссийских санкций.