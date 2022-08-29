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Сенатор Джабаров предупредил о возможности катастрофических проблем в ЕС из-за санкций

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Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров предупредил о возможности катастрофических проблем в Евросоюзе из-за антироссийских санкций.
Сенатор Джабаров предупредил о возможности катастрофических проблем в ЕС из-за санкций
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале Джабаров заявил, что ЕС «в русофобском угаре готов стрелять себе в ноги, руки и вообще куда угодно», лишь бы сделать России «побольнее».

При этом сенатор напомнил, что надвигается осень, а после неё и зима. Он отметил, что европейские санкции не привели к тому, что Россия «сорвалась в штопор», как планировали инициаторы этих ограничений. 

Джабаров подчеркнул, что санкции работают не столько против России, сколько против ЕС. Он отметил, что рестрикции оказывают негативное, но не сокрушительное влияние на российскую экономику.

«А страны Евросоюза столкнулись с проблемами, которые могут стать для них катастрофическими», — отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что страны Балтии внесли предложения в Еврокомиссию по восьмому пакету санкций против России.

Предложения касаются энергетики, торговли и ограничений в рамках системы SWIFT.

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