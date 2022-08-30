Кинолог Уражевский прокомментировал идею конкретизации правил перевозки животных в автомобиле

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Хамзаева о конкретизации правил перевозки животных в автомобиле.

«Здесь двоякая ситуация. Дело в том, что прежде чем принять любой закон, к его рассмотрению нужно подойти и творчески, и объективно… Действительно, Союз кинологических организаций рекомендует перевозить собак в переносках. Но это может носить только рекомендательный характер», — считает кинолог.

Он отметил, что в транспортировке собаки в переноске есть свои плюсы, например, она не отвлекает водителя и не может спровоцировать аварийную ситуацию.

Однако Уражевский напомнил, что существуют собаки достаточно крупных пород, транспортировка которых в переноске невозможна.

«Переноски для крупных собак есть. Но, во-первых, они не помещаются во многие автомобили, а во-вторых, они очень дорогие… К тому же есть многие породы, которые действительно не переносят (подобной транспортировки. — RT), для них это стресс», — добавил эксперт.

Он также отметил, что владельцы собак часто ездят на универсалах.

«То есть на длинных машинах с большим багажником. Заднее сиденье раскладывается, увеличивая пространство для собаки, и она может прекрасно лежать, вставать и сидеть. Что практически невозможно сделать в клетке. А если ещё клетку не закрепить, то длинное путешествие может принести увечья животному. В каждом втором случае жалуются на то, что клетка падает, летает по салону. То есть сначала ещё нужно придумать приспособление для крепления клеток… К тому же существуют специальные сетки, которые отделяют первое сиденье от заднего. И прекрасно животные переезжают просто на заднем сиденье, без клетки и переноски», — заключил Уражевский.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести обязательное использование контейнеров-переносок и автобоксов для перевозки животных в автомобилях.