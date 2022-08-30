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В Госдуме предложили конкретизировать правила перевозки животных в автомобиле

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести обязательное использование контейнеров-переносок и автобоксов для перевозки животных в автомобилях. Копия письма на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили конкретизировать правила перевозки животных в автомобиле
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время любой водитель практически каждый день может встретить в потоке автомобили, в салоне которых находятся домашние животные, в том числе собаки крупных пород, свободно расположенные на месте рядом с водителем.

В данных ситуациях сотрудники дорожно-патрульной службы могут ссылаться на ПДД в части перевозки грузов. В то же время конкретные требования размещения, в том числе относительно технических характеристик устройств для транспортировки животных, не определены.

В свою очередь, популярные маркетплейсы предлагают среди специальных устройств для перевозки собак в салоне и автогамаки, нередко в виде накидок на сиденье, которые могут выполнять лишь функцию защиты элементов салона от повреждения, но не способны препятствовать перемещению животного в автомобиле, в том числе в зону педалей или лобового стекла, что создаст угрозу ДТП. 

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости конкретизации правил дорожного движения в части введения обязательной транспортировки домашних животных в специальных изолированных устройствах: контейнерах-переносках, автобоксах и т. п.», — говорится в обращении.

Реализация данной идеи, с одной стороны, позволит водителю не отвлекаться во время движения и всегда понимать, где находится животное, с другой стороны — повысит безопасность самого животного в случае ДТП, отметил парламентарий.

Ранее в России предложили ужесточить требования к подготовке водителей в автошколах.

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