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В России предложили ужесточить требования к подготовке водителей в автошколах

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Глава АНО «Институт исследования проблем современной политики» Антон Орлов направил на имя министра просвещения России Сергея Кравцова письмо с предложением расширить в России обязательный минимум практических занятий в автошколах.
В России предложили ужесточить требования к подготовке водителей в автошколах
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

В документе приводится статистика ГИБДД за 2021 год, согласно которой в 133,3 тыс. аварий (речь идёт о ДТП, в которых были погибшие или пострадавшие) в общей сложности погибли 14 874 человека, ещё 167 856 были травмированы.

По оценке экспертов, более 80% всех ДТП происходит именно по вине водителей, которые не смогли своевременно просчитать и спрогнозировать дорожную ситуацию, поэтому ключевым моментом в деле обеспечения безопасности дорожного движения является подготовка водителей.

Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с НСН прокомментировал идею обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД.

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