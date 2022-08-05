В России предложили ужесточить требования к подготовке водителей в автошколах
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
В документе приводится статистика ГИБДД за 2021 год, согласно которой в 133,3 тыс. аварий (речь идёт о ДТП, в которых были погибшие или пострадавшие) в общей сложности погибли 14 874 человека, ещё 167 856 были травмированы.
По оценке экспертов, более 80% всех ДТП происходит именно по вине водителей, которые не смогли своевременно просчитать и спрогнозировать дорожную ситуацию, поэтому ключевым моментом в деле обеспечения безопасности дорожного движения является подготовка водителей.
Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с НСН прокомментировал идею обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД.