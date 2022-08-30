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Гендиректор концерна «Калашников» Лепин: БПЛА «КУБ» могут установить на боевые корабли

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Беспилотные летательные аппараты с барражирующими боеприпасами «КУБ-БЛА» могут быть установлены на катерах и кораблях для выполнения спецзадач. Об этом заявил генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин.

«Наши эксперты видят необходимость адаптации этого изделия для эксплуатации на скоростных транспортно-десантных катерах и кораблях специального назначения. Эта работа уже ведется в инициативном порядке», — заявил Лепин в интервью журналу «Национальная оборона».

Он рассказал, что в конце 2021 года успешно прошли государственные испытания «КУБ-БЛА», и барражирующий боеприпас был рекомендован к принятию на вооружение.

Основные задачи боеприпаса состоят в уничтожении живой силы противника, нанесении максимального урона инфраструктуре, поражении легкобронированной техники, отметил Лепин.

Ранее заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что Россия обладает практически всеми типами беспилотных летательных аппаратов.

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