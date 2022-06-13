Вице-премьер Борисов заявил о наличии у России практически всех типов беспилотников

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Заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что Россия обладает практически всеми типами беспилотных летательных аппаратов.
Вице-премьер Борисов заявил о наличии у России практически всех типов беспилотников
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По его словам, Россия динамично развивает разработку и производство беспилотников.

«Имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательные, ударные, тактические, оперативные и оперативно-тактические», — приводит РБК заявление Борисова. 

Вице-премьер также подчеркнул, что российские беспилотники по характеристикам не уступают «широко разрекламированным Bayraktar из Турции.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что дроны-камикадзе российского производства «КУБ» и «Ланцет» успешно применяются в зоне боевых действий на Украине.

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