Вице-премьер Борисов заявил о наличии у России практически всех типов беспилотников
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По его словам, Россия динамично развивает разработку и производство беспилотников.
«Имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательные, ударные, тактические, оперативные и оперативно-тактические», — приводит РБК заявление Борисова.
Вице-премьер также подчеркнул, что российские беспилотники по характеристикам не уступают «широко разрекламированным Bayraktar из Турции.
Ранее в «Ростехе» сообщили, что дроны-камикадзе российского производства «КУБ» и «Ланцет» успешно применяются в зоне боевых действий на Украине.