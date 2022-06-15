«Коммерсантъ»: в России возник дефицит коммерческих беспилотников

В России существует дефицит коммерческих беспилотников. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно опросу участников рынка БПЛА, в среднем стоимость беспилотников с февраля выросла аналогично ценам на электронику — на 30% и больше.

Собеседник издания в крупном маркетплейсе также говорит о дефиците, связывая ситуацию с решением китайской DJI, которая занимает 90% рынка «потребительских» дронов, остановить поставки в Россию.

«Судя по рынку, спрос вырос и выкупили всё, что есть», — отметил он.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов считает, что дефициту коптеров способствовали частные инициативы по закупке снабжения для ДНР и ЛНР.

«Хотя в столице они закончились, люди скупают технику в других регионах», — отметил он.

По его словам, коммерческие дроны «значительно доступнее тех, которые производятся предприятиями военно-промышленного комплекса, их можно закупать массово».

Ранее заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что Россия обладает практически всеми типами беспилотных летательных аппаратов.