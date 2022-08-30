«Известия»: в Госдуму внесут законопроект о повышении размера материнского капитала

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, в соответствии с которым предлагается увеличить размер материнского капитала на второго ребёнка, а также сделать выплату пособия бессрочной.

Об этом сообщает газета «Известия».

По информации издания, соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму 30 августа.

Его инициаторы предлагают увеличить размер маткапитала на второго ребёнка с 693 до 933 тыс. рублей, а также установить размер выплат за третьего ребёнка в сумме 1,399 млн рублей.

По словам главы фракции Сергея Миронова, подобные меры способны улучшить демографическую ситуацию в России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Тамара Фролова в разговоре с ФАН прокомментировала данный закон.