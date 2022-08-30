военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Известия»: в Госдуму внесут законопроект о повышении размера материнского капитала

Короткая ссылка
Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, в соответствии с которым предлагается увеличить размер материнского капитала на второго ребёнка, а также сделать выплату пособия бессрочной.

Об этом сообщает газета «Известия».

По информации издания, соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму 30 августа.

Его инициаторы предлагают увеличить размер маткапитала на второго ребёнка с 693 до 933 тыс. рублей, а также установить размер выплат за третьего ребёнка в сумме 1,399 млн рублей.

По словам главы фракции Сергея Миронова, подобные меры способны улучшить демографическую ситуацию в России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Тамара Фролова в разговоре с ФАН прокомментировала данный закон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить