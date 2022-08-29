Психолог Эль напомнила о важности режима дня для детей в преддверии 1 сентября

Семейный психолог Наталья Эль напомнила о важности режима дня для детей в преддверии 1 сентября.

В беседе с «Радио 1» она отметила, что у ребёнка перед школой бывает много различных страхов, поэтому обязательно нужна социализация.

«Обязательно родителям надо делиться своими хорошими воспоминаниями о школе с детьми. Обязательно надо. Интересоваться у ребёнка, с кем он дружит, как у него сложились отношения с учителями, что ему нравится в школе, а что нет. Обязательно надо общаться с учителем. Но нельзя перекладывать ответственность за проблемы ребёнка на него», — считает эксперт.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.