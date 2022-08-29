В Херсонскую область передали рюкзаки и наборы для первоклассников
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу партии.
Первые 300 комплектов получили учреждения из Генического, Новотроицкого и Каховского районов.
«Сегодня в Геническе стартовала выдача рюкзаков и наборов со школьными принадлежностями для первоклассников. Мы передаём их через директоров и учителей школ. Всего такие подарки в рамках партийной акции получат 5 тыс. первоклассников Херсонской области», — уточнил депутат Госдумы, замглавы фракции ЕР, начальник гуманитарной миссии партии по Херсонской области Игорь Кастюкевич.
По его словам, вопрос образования — один из главных, передаёт «Взгляд».
Ранее сообщалось, что в Николаевскую область доставили партию гуманитарной помощи.