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В Херсонскую область передали рюкзаки и наборы для первоклассников

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Представители партии «Единая Россия» в рамках акции «Собери ребёнка в школу» передали рюкзаки и наборы для первоклассников в Херсонскую область.
В Херсонскую область передали рюкзаки и наборы для первоклассников
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу партии.

Первые 300 комплектов получили учреждения из Генического, Новотроицкого и Каховского районов.

«Сегодня в Геническе стартовала выдача рюкзаков и наборов со школьными принадлежностями для первоклассников. Мы передаём их через директоров и учителей школ. Всего такие подарки в рамках партийной акции получат 5 тыс. первоклассников Херсонской области», — уточнил депутат Госдумы, замглавы фракции ЕР, начальник гуманитарной миссии партии по Херсонской области Игорь Кастюкевич.

По его словам, вопрос образования — один из главных, передаёт «Взгляд».

Ранее сообщалось, что в Николаевскую область доставили партию гуманитарной помощи.

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