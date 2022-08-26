В Николаевскую область доставили партию гуманитарной помощи
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Взгляд».
«География нашей гуманитарной миссии не ограничивается Херсонской областью. Сейчас с российскими военными и Росгвардией доставляем продуктовые наборы и в прифронтовые села Николаевской области», — заявил депутат Госдумы, замруководителя фракции партии «Единая Россия», руководитель гуммиссии ЕР по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.
Гуманитарная миссия «Единой России» в настоящее время работает в Херсоне, Геническе, Скадовске, а также доставляет продукты, лекарства и вещи первой необходимости жителям сёл на Херсонщине.
Ранее ФАН сообщало, что российские волонтёры помогут собрать к школе 5000 первоклассников в Херсонской области.