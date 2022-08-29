Терапевт Ярцева посоветовала метеозависимым людям нормализовать режим сна

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как метеозависимым людям облегчить своё состояние во время резких перепадов температур воздуха.

«В первую очередь метеозависимым людям нужно укреплять своё здоровье. Очень важно нормализовать режим сна. Более того, если у них есть сопутствующие заболевания, которые вызывают метеозависимость, то нужно компенсировать это состояние», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, стабилизация давления и уровня сахара в крови позволит легче пережить скачки температуры.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.