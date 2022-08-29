Терапевт Ярцева посоветовала метеозависимым людям нормализовать режим сна
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«В первую очередь метеозависимым людям нужно укреплять своё здоровье. Очень важно нормализовать режим сна. Более того, если у них есть сопутствующие заболевания, которые вызывают метеозависимость, то нужно компенсировать это состояние», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».
По её словам, стабилизация давления и уровня сахара в крови позволит легче пережить скачки температуры.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.