Полиция Москвы задержала 107 человек после пресечения акции с участием спорткаров

Полиция Москвы задержала и доставила в отделы 107 человек после пресечённого автопробега с участием дорогостоящих автомобилей в столице.

«Полицейские задержали и доставили в территориальные отделы полиции 107 правонарушителей, в том числе организатора мероприятия. В отношении них составлено 118 административных материалов», — говорится в сообщении МВД.

В частности, составлены материалы по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка».

Кроме того, Таганский суд Москвы арестовал организатора автопробега Алексея Хитрова.

Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что организаторов «пробега» на люксовых машинах в Москве можно привлечь к тыловым работам по хозяйству в зоне проведения специальной военной операции.