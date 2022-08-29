Полиция Москвы задержала 107 человек после пресечения акции с участием спорткаров
- РИА Новости
«Полицейские задержали и доставили в территориальные отделы полиции 107 правонарушителей, в том числе организатора мероприятия. В отношении них составлено 118 административных материалов», — говорится в сообщении МВД.
В частности, составлены материалы по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка».
Кроме того, Таганский суд Москвы арестовал организатора автопробега Алексея Хитрова.
Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что организаторов «пробега» на люксовых машинах в Москве можно привлечь к тыловым работам по хозяйству в зоне проведения специальной военной операции.