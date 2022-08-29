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Полиция Москвы задержала 107 человек после пресечения акции с участием спорткаров

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Полиция Москвы задержала и доставила в отделы 107 человек после пресечённого автопробега с участием дорогостоящих автомобилей в столице.
Полиция Москвы задержала 107 человек после пресечения акции с участием спорткаров
  • РИА Новости

«Полицейские задержали и доставили в территориальные отделы полиции 107 правонарушителей, в том числе организатора мероприятия. В отношении них составлено 118 административных материалов», — говорится в сообщении МВД.

В частности, составлены материалы по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка».

Кроме того, Таганский суд Москвы арестовал организатора автопробега Алексея Хитрова.

Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что организаторов «пробега» на люксовых машинах в Москве можно привлечь к тыловым работам по хозяйству в зоне проведения специальной военной операции.

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