В Москве арестовали на 15 суток организатора акции на дорогостоящих автомобилях

Таганский суд Москвы арестовал организатора автопробега на дорогостоящих автомобилях Алексея Хитрова, обвиняемого в «организации массового пребывания граждан, нарушившего общественный порядок».

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.

«Хитрову назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», — указал собеседник агентства.

Отмечается, что каждому из принявших участие в акции грозит штраф, общественные работы или административный арест сроком до 15 суток.

Ранее стало известно, что в Москве пресечено проведение акции на дорогостоящих автомобилях.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что организаторов «пробега» на люксовых машинах в Москве можно привлечь к тыловым работам по хозяйству в зоне проведения специальной военной операции (СВО).