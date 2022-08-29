В Москве арестовали на 15 суток организатора акции на дорогостоящих автомобилях
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.
«Хитрову назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», — указал собеседник агентства.
Отмечается, что каждому из принявших участие в акции грозит штраф, общественные работы или административный арест сроком до 15 суток.
Ранее стало известно, что в Москве пресечено проведение акции на дорогостоящих автомобилях.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что организаторов «пробега» на люксовых машинах в Москве можно привлечь к тыловым работам по хозяйству в зоне проведения специальной военной операции (СВО).