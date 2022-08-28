Сенатор предложил направить организаторов акции на дорогих машинах на хозработы в зону СВО

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что организаторов «пробега» на люксовых машинах в Москве можно привлечь к тыловым работам по хозяйству в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее стало известно, что в Москве пресечено проведение акции на дорогостоящих автомобилях.

«А может, их призвать на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют», — написал Джабаров в Telegram.

По словам сенатора, «гонщики» могут помочь на хозяйственных работах или поработать санитарами в военных госпиталях.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию, правонарушители будут задержаны и доставлены в территориальные отделы для привлечения к установленной законом ответственности.