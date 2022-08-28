Сенатор предложил направить организаторов акции на дорогих машинах на хозработы в зону СВО
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Ранее стало известно, что в Москве пресечено проведение акции на дорогостоящих автомобилях.
«А может, их призвать на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют», — написал Джабаров в Telegram.
По словам сенатора, «гонщики» могут помочь на хозяйственных работах или поработать санитарами в военных госпиталях.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию, правонарушители будут задержаны и доставлены в территориальные отделы для привлечения к установленной законом ответственности.