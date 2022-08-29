Путин: на Западе всегда пытаются дискредитировать национальную политику России
Об этом глава государства сказал в ходе встречи с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.
Баринов рассказал ему, что российские оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику России.
Президент согласился с Бариновым.
«Они всегда пытаются это сделать», — отметил он.
Также Путин поддержал идею создания в России адаптационных центров для мигрантов.
Он отметил, что мигранты должны знать российские традиции, обычаи и законы.