Путин: на Западе всегда пытаются дискредитировать национальную политику России

Российский президент Владимир Путин заявил, что на Западе всегда пытаются дискредитировать национальную политику России.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

Баринов рассказал ему, что российские оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику России.

Президент согласился с Бариновым.

«Они всегда пытаются это сделать», — отметил он.

Также Путин поддержал идею создания в России адаптационных центров для мигрантов.

Он отметил, что мигранты должны знать российские традиции, обычаи и законы.