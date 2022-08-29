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Путин: на Западе всегда пытаются дискредитировать национальную политику России

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Российский президент Владимир Путин заявил, что на Западе всегда пытаются дискредитировать национальную политику России.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

Баринов рассказал ему, что российские оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику России.

Президент согласился с Бариновым.

«Они всегда пытаются это сделать», — отметил он.

Также Путин поддержал идею создания в России адаптационных центров для мигрантов.

Он отметил, что мигранты должны знать российские традиции, обычаи и законы.

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