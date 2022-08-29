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Путин учредил медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока»

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Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока».
Путин учредил медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока»
  • РИА Новости

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы России постановляю: 1. Учредить медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока», — говорится в документе.

Ранее президент России подписал указ о соцвыплатах для вынужденных переселенцев с территории Украины, а также из Луганской и Донецкой народных республик, которые прибыли в Россию.

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