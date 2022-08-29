ФСБ опубликовала видео с подозреваемыми в убийстве Дугиной украинцами Вовк и Цыганенко

Федеральная служба безопасности опубликовала видео с подозреваемыми в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданами Украины Натальей Вовк и Богданом Цыганенко.

На видео показано, как Цыганенко въехал в Россию, как он передвигается вместе с Вовк на автомобиле.

Также опубликованы кадры, как он получил поддельные автомобильные номера в пункте выдачи оператора экспресс-доставки. Кроме того, показано, как автомобиль Вовк выехал из гаража с уже заменёнными номерами.

ФСБ также опубликовала видео выезда Цыганенко из России 19 августа.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

Российская спецслужба установила, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве ещё один участник украинской диверсионно-террористической группы — гражданин Украины Богдан Цыганенко 1978 года рождения.

По информации ФСБ, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул российскую территорию за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной.

В ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.