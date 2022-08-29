ФСБ опубликовала видео с подозреваемыми в убийстве Дугиной украинцами Вовк и Цыганенко
На видео показано, как Цыганенко въехал в Россию, как он передвигается вместе с Вовк на автомобиле.
Также опубликованы кадры, как он получил поддельные автомобильные номера в пункте выдачи оператора экспресс-доставки. Кроме того, показано, как автомобиль Вовк выехал из гаража с уже заменёнными номерами.
ФСБ также опубликовала видео выезда Цыганенко из России 19 августа.
Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.
По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
Российская спецслужба установила, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве ещё один участник украинской диверсионно-террористической группы — гражданин Украины Богдан Цыганенко 1978 года рождения.
По информации ФСБ, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул российскую территорию за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной.
В ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.