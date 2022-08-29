В здании центра хирургии в Москве произошёл пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

«Было установлено, что происходило загорание на 11-м этаже 15-этажного административного здания на общей площади около 60 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.

Пожар был полностью ликвидирован.

В ходе ликвидации возгорания было спасено 30 человек.

Ранее сообщалось, что в городе Волжском Волгоградской области загорелась крыша рынка, площадь пожара увеличилась с 700 кв. м до 7 тыс. кв. м.

По предварительным данным, он начался из-за нарушения требований пожарной безопасности во время сварочных работ.