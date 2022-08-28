В Волжском загорелась крыша рынка, огонь перекинулся на соседний дом

В городе Волжском Волгоградской области загорелась крыша рынка, площадь пожара увеличилась с 700 кв. м до 7 тыс. кв. м, огонь перекинулся на соседний дом.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В 17:05 28.08.2022 в ОДС Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о пожаре по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул.40 лет Победы. По состоянию на 17:45 площадь горения увеличилась до 7000 кв. метров», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет, проводится эвакуация.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, огонь перекинулся на дом, расположенный рядом с рынком.

Накануне вице-премьер России Дмитрий Григоренко, возглавляющий правкомиссию по ликвидации пожаров, заявил, что открытого горения в лесах Рязанской области в данный момент нет.