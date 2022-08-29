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Пожар на рынке в Волжском начался из-за нарушения правил во время сварочных работ

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Пожар на рынке в городе Волжский Волгоградской области, по предварительным данным, начался из-за нарушения требований пожарной безопасности во время сварочных работ.

Об этом рассказал начальник ГУ МЧС России по региону Николай Любавин.

«По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ», — сказал он.

В Волжском ранее загорелась крыша рынка, площадь пожара увеличилась с 700 до 7 тыс. кв. м.

Позже пресс-служба МЧС сообщила, что пожары в жилом доме и на рынке, где загорелась крыша, никак не связаны.

К настоящему времени пожар локализован.

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