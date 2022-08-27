В Оренбургской области подтвердили 353 случая коронавируса за сутки

В Оренбургской области подтвердили 353 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 222 903. Вылечился 215 851 житель, в том числе 218 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 1097 случаев COVID-19 за сутки. С начала пандемии в регионе заболели 386 047 человек, передаёт kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.