В Кировской области зарегистрировали 109 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области зарегистрировали 109 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели 73 жителя.

Об этом сообщает progorod43 с ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 154 491.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили более 4,2 тыс. случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передают «Невские новости». Вылечились 4,4 тыс. горожан. Госпитализированы 324 жителя.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.