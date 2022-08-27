В Иркутской области выявили 706 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области выявили 706 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 311 845 жителей. На лечении в ковидных госпиталях находятся 683 пациента.

Вылечились 301 217 человек, в том числе 749 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Тюменской области зарегистрировали более 900 случаев COVID-19 за сутки, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 32 жителя.

В области продолжается вакцинация от коронавируса, в том числе работают мобильные пункты.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.