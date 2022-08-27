В Свердловской области зафиксировали 1029 случаев COVID-19 за сутки

В Свердловской области зафиксировали 1029 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Выписаны за минувшие 24 часа 656 жителей региона.

Общее число заболевших в регионе превысило 465,5 тыс., передаёт tagilcity.ru.

Также стало известно, что в Нижнем Тагиле с 21 по 26 августа выявили 380 случаев коронавируса. По данным регионального Роспотребнадзора, с начала пандемии в городе заболели 38 716 жителей.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.