В Волгоградской области подтвердили 516 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе заболели 233 807 жителей. Вылечились 219 173 человека, в том числе 104 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что кампания по вакцинации от гриппа начнётся в Крыму в сентябре, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.
«В сентябре в Крыму, как и по всей стране, стартует вакцинальная кампания против гриппа. Для обеспечения популяционного иммунитета необходимо привить не менее 60% взрослого и детского населения», — заявил замглавы ведомства Антон Лясковский.
Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.