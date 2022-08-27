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В Волгоградской области подтвердили 516 случаев COVID-19 за сутки

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В Волгоградской области подтвердили 516 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 124 пациента.
В Волгоградской области подтвердили 516 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © alvarez

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 233 807 жителей. Вылечились 219 173 человека, в том числе 104 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что кампания по вакцинации от гриппа начнётся в Крыму в сентябре, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

«В сентябре в Крыму, как и по всей стране, стартует вакцинальная кампания против гриппа. Для обеспечения популяционного иммунитета необходимо привить не менее 60% взрослого и детского населения», — заявил замглавы ведомства Антон Лясковский.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.

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