В Татарстане зарегистрировали 176 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 176 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 156 418 жителей.

Выздоровели 150 758 человек, в том числе 39 за минувшие 24 часа. Госпитализированы за сутки 97 пациентов, передаёт inkazan.ru.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.