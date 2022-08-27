В Удмуртии выявили 665 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
На лечении в ковид-центрах находятся 159 пациентов, амбулаторно лечатся 3388.
Выздоровели за минувшие 24 часа 502 жителя.
Вакцинацию в республике завершили 561 160 человек, а 207 055 привились повторно, передаёт интернет-издание «Сусанин».
Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.