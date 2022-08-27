В Удмуртии выявили 665 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 665 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

На лечении в ковид-центрах находятся 159 пациентов, амбулаторно лечатся 3388.

Выздоровели за минувшие 24 часа 502 жителя.

Вакцинацию в республике завершили 561 160 человек, а 207 055 привились повторно, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.