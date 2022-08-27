Выигравшие в финале «Танкового биатлона» российские танкисты высказались о своей победе
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
Российские экипажи финишировали первыми, преодолев дистанцию за 1 час 29 минут 36 секунд. За финальный заезд российские танкисты практически не допустили ошибок, поразив 23 из 24 мишеней.
«Мы все долго к этому шли. Многие из нас, курсантов, с первого курса мечтали попасть на соревнования такого уровня», — сказал один из победителей.
Другой член российского экипажа также отметил, что вся команда очень долго готовилась.
«Очень долгий процесс подготовки, все сильно старались и все действительно счастливы», — сказал он.
Также команда отметила, что участвовавший в соревнованиях 27 августа танк ласково назывался женским именем Карина.
27 августа в подмосковном Алабине прошёл финальный этап соревнований по танковому биатлону в рамках VIII Армейских международных игр «АрМИ-2022». В финале приняли участие сборные России, Белоруссии, Китая и Узбекистана. RT вёл прямую трансляцию.