Медведев напомнил о четырёх условиях для применения Россией ядерного оружия
- РИА Новости
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Медведев отметил, что военная доктрина России на эту тему является открытой.
«И там в пункте 19, если я не ошибаюсь, перечислено четыре основания для применения ядерного оружия. Ну, для интереса и для французской публики я их перечислю: старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается», — сказал зампред Совбеза.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.
В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.