Медведев напомнил о четырёх условиях для применения Россией ядерного оружия

Зампредседателя российского Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью LCI напомнил, что у России есть по меньшей мере четыре основания для применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что пока повода для этого не наблюдается.

Медведев отметил, что военная доктрина России на эту тему является открытой.

«И там в пункте 19, если я не ошибаюсь, перечислено четыре основания для применения ядерного оружия. Ну, для интереса и для французской публики я их перечислю: старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается», — сказал зампред Совбеза.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.