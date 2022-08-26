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В нацпарке «Русская Арктика» разработали курс для школьников

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В национальном парке «Русская Арктика» разработали курс арктиковедения для школьников от семи до 11 лет.
В нацпарке «Русская Арктика» разработали курс для школьников
  • Gettyimages.ru
  • © Compassionate Eye Foundation/Robert Daly/OJO Images

Об этом сообщает «Российская газета».

Как заявил директор нацпарка Александр Кирилов, курс факультативный и не заменит школьные курсы по экологии.

«Арктиковедение их дополняет и расширяет. Подготовлены все методические и дидактические материалы для учительского корпуса и разработана программа курсов для первых — четвёртых классов», — уточнил Кирилов.

Национальный парк «Русская Арктика» — особо охраняемая природная территория. В её состав входят архипелаг Земля Франца-Иосифа и часть архипелага Новая Земля.

Ранее ФАН сообщало, что участники ВЭФ обсудят вопросы развития Арктики.

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