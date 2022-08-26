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В Кировской области зарегистрировали 109 случаев коронавируса за сутки

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В Кировской области зарегистрировали 109 случаев коронавируса за последние сутки.
В Кировской области зарегистрировали 109 случаев коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © JulieanneBirch

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 154 499 человек. Выздоровели 148 429 жителей.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 356 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Общее число заболевших достигло 222 550, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Выздоровели 215 633 жителя региона, включая 203 за последние 24 часа.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.

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