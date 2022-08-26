Основатель «Теремка» сообщил, что кока-кола будет продаваться в России под новым брендом
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Об этом пишет Интерфакс.
«Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что напиток теперь будет «Добрый кола» называться, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать», — сказал предприниматель на пресс-конференции.
Гончаров предположил, что продажи напитка будут строиться на известности сока «Добрый», который выпускает компания «Мултон», принадлежащая Coca-Cola.
Президент России Владимир Путин ранее пообещал направить в Минсельхоз предложения по развитию производства иван-чая, отметив, что он полезнее Coca-Cola.
16 июня стало известно, что компания Coca-Cola HBC AG, включающая производителей и дистрибьюторов продукции Coca-Cola в России, прекратит продажу и производство напитков бренда в стране.