Coca-Cola планирует прекратить продажу и производство напитков в России

Компания Coca-Cola HBC AG, включающая производителей и дистрибьюторов продукции Coca-Cola в РФ, прекратит продажу и производство напитков бренда в России.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление американской штаб-квартиры компании.

В заявлении говорится, что Coca-Cola HBC AG занимается исчерпанием запасов.

Отмечается, что после завершения этого процесса Coca-Cola HBC «больше не будет производить или продавать Coca-Cola и другие бренды компании Coca-Cola в России».

В мае генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси не исключил возможность полного ухода компании по производству безалкогольных напитков с российского рынка.