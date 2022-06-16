Coca-Cola планирует прекратить продажу и производство напитков в России

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Компания Coca-Cola HBC AG, включающая производителей и дистрибьюторов продукции Coca-Cola в РФ, прекратит продажу и производство напитков бренда в России.
Coca-Cola планирует прекратить продажу и производство напитков в России
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Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление американской штаб-квартиры компании. 

В заявлении говорится, что Coca-Cola HBC AG занимается исчерпанием запасов.

Отмечается, что после завершения этого процесса Coca-Cola HBC «больше не будет производить или продавать Coca-Cola и другие бренды компании Coca-Cola в России».

В мае генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси не исключил возможность полного ухода компании по производству безалкогольных напитков с российского рынка.

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