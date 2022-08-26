военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Участники ВЭФ обсудят вопросы развития Арктики

Короткая ссылка
Восточный экономический форум, который пройдёт 5—8 сентября во Владивостоке, станет площадкой для мероприятий Плана председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.
Участники ВЭФ обсудят вопросы развития Арктики
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает ФАН.

В частности, запланирована конференция «Инвестиции и торговля в Арктике», участники которой обсудят вопросы функционирования дальневосточных преференциальных режимов и специально разработанного для Крайнего Севера режима АЗРФ.

Также состоится конференция «Формируя здоровое общество на Дальнем Востоке и в Арктике».

Кроме того, пройдёт заседание Арктического экономического совета.

Ранее сообщалось, что на полях ВЭФ пройдёт заседание Высшего горного совета, также запланированы спортивная и культурная программы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить