Участники ВЭФ обсудят вопросы развития Арктики
- РИА Новости
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Об этом сообщает ФАН.
В частности, запланирована конференция «Инвестиции и торговля в Арктике», участники которой обсудят вопросы функционирования дальневосточных преференциальных режимов и специально разработанного для Крайнего Севера режима АЗРФ.
Также состоится конференция «Формируя здоровое общество на Дальнем Востоке и в Арктике».
Кроме того, пройдёт заседание Арктического экономического совета.
Ранее сообщалось, что на полях ВЭФ пройдёт заседание Высшего горного совета, также запланированы спортивная и культурная программы.