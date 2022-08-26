Участники ВЭФ обсудят вопросы развития Арктики

Восточный экономический форум, который пройдёт 5—8 сентября во Владивостоке, станет площадкой для мероприятий Плана председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.

Об этом сообщает ФАН.

В частности, запланирована конференция «Инвестиции и торговля в Арктике», участники которой обсудят вопросы функционирования дальневосточных преференциальных режимов и специально разработанного для Крайнего Севера режима АЗРФ.

Также состоится конференция «Формируя здоровое общество на Дальнем Востоке и в Арктике».

Кроме того, пройдёт заседание Арктического экономического совета.

Ранее сообщалось, что на полях ВЭФ пройдёт заседание Высшего горного совета, также запланированы спортивная и культурная программы.