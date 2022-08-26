Врач Кашух посоветовала не собирать грибы и ягоды в пакеты
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«Ошибка по снаряжению — это взять вместо плетёной корзинки пакет. Без естественной вентиляции собранные ягоды и грибы нагреваются, портятся и могут стать причиной отравления», — заявила она в беседе с URA.RU.
Как отметила Кашух, при продолжительной «тихой охоте» желательно делать перерывы, особенно если в повседневной жизни нет постоянной физической активности.
«Сбор предполагает некоторую нагрузку на мышцы и суставы. Когда удаётся найти грибное или ягодное место, многие увлекаются процессом и чрезмерно перегружают организм. Как итог — больная спина и ноющие колени», — пояснила врач.
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