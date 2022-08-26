В Астраханской области выявили 164 случая коронавируса за сутки

В Астраханской области выявили 164 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на данные лабораторного центра Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 123 375. Выздоровели 116 639 жителей, в том числе 146 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Хабаровске обсудили ситуацию с COVID-19 на заседании городского оперштаба, передаёт transsibinfo.com.

«По данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, с 15 по 21 августа в городе зарегистрирован 951 случай COVID, что в 1,8 раза больше, чем за предыдущую неделю. Наименьшая заболеваемость наблюдалась в июле 2022 года (293 человека)», — заявила заместитель начальника городского управления физкультуры, спорта, здравоохранения Татьяна Скорик.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.