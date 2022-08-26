В Татарстане зафиксировали 160 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зафиксировали 160 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии заболели 156 242 жителя. Выздоровели 150 719 человек, в том числе 33 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Санкт-Петербурге количество коек в городской больнице Святого великомученика Георгия увеличили на 100, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.

«Таким образом, всего под ковид развёрнуто 3030 коек. На утро свободно более 22% коек», — отмечается в сообщении.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.