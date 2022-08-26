В Пермском крае подтвердили 1193 случая COVID-19 за сутки

В Пермском крае подтвердили 1193 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

Новые заболевшие выявлены в 32 территориях. Госпитализированы 70 жителей.

С начала пандемии в регионе заболели 384 950.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировали 112 случаев коронавируса, передаёт URA.RU со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Вылечились 56 жителей, госпитализированы двое.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.