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В Севастополе зарегистрировали 238 случаев COVID-19 за сутки

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В Севастополе зарегистрировали 238 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Севастополе зарегистрировали 238 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Liew

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на городской Департамент здравоохранения.

Госпитализированы восемь человек, выписаны 24. В настоящее время в больницах находятся 140 пациентов, в том числе 121 с подтверждённым коронавирусом.

С начала пандемии в городе заболели 88 664 жителя, выздоровели 84 747.

Прививку от коронавируса сделали 338 853 человека, оба компонента вакцины получили 315 532, передаёт ИА SevastopolMedia.

Ранее Юрий Конев, кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.

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